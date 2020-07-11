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В Тегеране взрыв газа разрушил часть жилого дома

В столице Ирана взорвался газ в подвале двухэтажного жилого дома, пострадал один человек, разрушена часть здания. Об этом сообщает иранское агентство ISNA со ссылкой на Службу пожарной безопасности Тегерана.

Один из жильцов дома получил сильные ожоги и был госпитализирован. Пожарные нашли в подвале здания газовые баллоны, по предварительной версии, пострадавший мужчина неаккуратно работал с ними, что и привело к взрыву.

Следствие возбудило уголовное дело после взрыва газа в Нижнем Новгороде
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В результате оказались разрушены часть стен подвала и верхнего этажа. «В связи с тем, что дом старый, существовала вероятность его обрушения, чего, к счастью, не произошло», — уточнил ISNA представитель пожарной службы. По сообщению агентства, место происшествия оцепили войска.

Ранее бытовой газ взорвался в квартире девятиэтажки Нижнего Новгорода, пострадали пять человек, одного госпитализировали. В пресс-службе губернатора и правительства области заявили, что все жители дома будут временно расселены. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

Теги: Иран, взрыв газа
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