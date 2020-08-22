В Ярославле нашли тело третьего погибшего при взрыве газа

Число погибших в результате взрыва газа в десятиэтажном доме в Ярославле возросло до трех человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

Ранее в экстренных службах агентству сообщили, что под завалами найдены тела еще двух человек — женщины и ребенка, и общее количество жертв составило четыре. В пресс-службе МЧС по региону подтвердили, что погибших — трое. «Интерфакс» со ссылкой на МЧС по региону уточняет, что третья жертва — ребенок.

Вечером 21 августа в доме на улице Батова в Ярославле произошел взрыв, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила 50 кв.м. В результате взрыва рухнуло несколько этажей.

По данным МЧС по региону, из дома эвакуировали 160 человек, спасены еще 14.