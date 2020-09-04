В центре Тбилиси произошел взрыв

В центре столицы Грузии, возле филармонии, произошел взрыв, сообщает агентство «Новости Грузии». Один человек погиб, трое пострадали, передает«Первый канал».

По данным агентства, взрыв прогремел на улице Костава, предположительно — на территории ночного клуба Dejavu. По предварительной информации, несколько человек пострадали.

На прямой трансляции грузинского «Первого канала» видно, что на месте работает несколько бригад пожарных и спасателей. Территория оцеплена полицией.

Предварительно причиной взрыва «Новости Грузии» называют газосварочный баллон, использовавшийся на ремонтных работах. Взрывной волной в нескольких близлежащих домах выбило окна, улица Костава перекрыта.

26 августа взрыв газа произошел в жилом доме на улице Кубинка в Москве. Из-за взрыва в доме начался пожар, спасатели эвакуировали 20 человек. Из них пятерым потребовался осмотр медиков.