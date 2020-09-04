Вован и Лексус опровергли причастность к «разговору Берлина и Варшавы»

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) не имеют отношения к якобы перехваченной записи разговора между представителями Польши и Германии, опубликованной белорусским государственным телеканалом ОНТ, заявил РБК Кузнецов.

«Я думаю, что тут скорее нужны не наши комментарии, а врачей соответствующих, светил в области психиатрии, я думаю, что они тут больше соответствуют теме, чем наши комментарии», — сказал РБК Кузнецов.

Видео: Пул Первого/Telegram

Video

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что его разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором говорится о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального. По мнению главы государства, это была попытка ФРГ «напакостить» России.