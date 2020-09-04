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Отравление Навального ,  
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Вован и Лексус опровергли причастность к «разговору Берлина и Варшавы»

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) не имеют отношения к якобы перехваченной записи разговора между представителями Польши и Германии, опубликованной белорусским государственным телеканалом ОНТ, заявил РБК Кузнецов.

«Я думаю, что тут скорее нужны не наши комментарии, а врачей соответствующих, светил в области психиатрии, я думаю, что они тут больше соответствуют теме, чем наши комментарии», — сказал РБК Кузнецов.

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
Video

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что его разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором говорится о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального. По мнению главы государства, это была попытка ФРГ «напакостить» России.

В ФРГ ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального
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В ответ на обвинения белорусского лидера правительство Германии заявило, что перехваченный белорусской разведкой разговор не соответствует действительности.

4 сентября телеканал ОНТ в эфире вечерних новостей показал запись данного разговора. После выхода программы пользователи социальных сетей предположили, что разговор инсценировали российские пранкеры Вован и Лексус.

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Теги: Вован и Лексус, Варшава, Берлин, Александр Лукашенко, Алексей Навальный ..., новости
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