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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова сообщила о мерах властей для предотвращения новой самоизоляции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы избежать повторного объявления режима самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом она заявила в ходе встречи с медицинскими работниками Ростовской области, передает ТАСС.

«Федеральное правительство и президент — мы делаем все возможное для того, чтобы эту работу таким образом организовать, чтобы нам не пришлось с вами снова останавливаться, снова уходить на самоизоляцию», — сказала она. По мнению Голиковой, значительный вклад в это могут внести сами граждане, соблюдая дисциплину.

Голикова попросила продлить на сентябрь выплаты врачам за борьбу с COVID
Общество
Татьяна Голикова

Вице-премьер также заявила, что рост числа заболевших COVID-19 является показателем того, что врачи активно выявляют новые случаи заболевания. Кроме того, она рассказала, что навыки, приобретенные за время пандемии, позволяют медикам оказывать помощь без задержек.

Ранее Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить дополнительные выплаты врачам, работающими с больными коронавирусом, до сентября в полном объеме.

В Москве за сутки выявили почти 700 новых случаев коронавируса
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие российские регионы были вынуждены ввести режим самоизоляции. На столицу приходилось большинство заболевших, в связи с чем власти ввели режим самоизоляции, обязательное ношение масок и перчаток, было закрыто большинство общественных мест, предприятий и магазинов. С 15 апреля по 9 июня в Москве действовал пропускной режим.

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По состоянию на 4 сентября в России выявлено более 1,015 млн случаев заражения COVID-19. Более 832 тыс. пациентов выздоровели, 17 649 — умерли. За последние сутки в стране было обнаружено более 5 тыс. новых случаев заражения. 

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: самоизоляция, коронавирус, Татьяна Голикова
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