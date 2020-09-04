Голикова сообщила о мерах властей для предотвращения новой самоизоляции

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Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы избежать повторного объявления режима самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом она заявила в ходе встречи с медицинскими работниками Ростовской области, передает ТАСС.

«Федеральное правительство и президент — мы делаем все возможное для того, чтобы эту работу таким образом организовать, чтобы нам не пришлось с вами снова останавливаться, снова уходить на самоизоляцию», — сказала она. По мнению Голиковой, значительный вклад в это могут внести сами граждане, соблюдая дисциплину.

Вице-премьер также заявила, что рост числа заболевших COVID-19 является показателем того, что врачи активно выявляют новые случаи заболевания. Кроме того, она рассказала, что навыки, приобретенные за время пандемии, позволяют медикам оказывать помощь без задержек.

Ранее Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить дополнительные выплаты врачам, работающими с больными коронавирусом, до сентября в полном объеме.