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Вице-премьер Григоренко возглавит набсовет ВЭБа вместо Мишустина

Главой набсовета ВЭБа, которым сейчас руководит премьер, станет его заместитель Дмитрий Григоренко, выяснил РБК. Среди кандидатов на этот пост также были первый вице-премьер Андрей Белоусов и помощник президента Максим Орешкин
Дмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председателем наблюдательного совета госкорпорации ВЭБ.РФ станет вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, сообщил РБК источник, близкий к набсовету госкорпорации, и три источника, близких к правительству.

Смене главы предшествовали законодательные изменения: ранее набсовет ВЭБа автоматически возглавлял премьер-министр. В середине июля 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект (принят и вступил в силу августе), который изменил этот принцип, — теперь глава набсовета будет назначаться правительством сроком на пять лет, он вправе совмещать этот пост с государственной должностью и должностью федеральной госслужбы.

Согласно действующему распределению полномочий между заместителями премьер-министра, регулирование деятельности ВЭБа как института развития курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он же отвечает за реализацию инвестпроектов, осуществляемых госкорпорацией. Белоусов рассматривался на пост главы набсовета ВЭБа, рассказывали источники РБК. Но его кандидатура не получила финального одобрения Михаила Мишустина, предупреждали два собеседника РБК. Также на пост руководителя набсовета рассматривалась кандидатура помощника президента Максима Орешкина.

Белоусов и Орешкин стали кандидатами на пост главы набсовета ВЭБ.РФ
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Максим Орешкин и Андрей Белоусов

Дмитрий Григоренко до января 2020 года был заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе. Согласно тому же распределению обязанностей между вице-премьерами, Григоренко играет ключевую роль в правительстве: за ним так же, как и за первым вице-премьером Белоусовым, закреплено кураторство над общей реализацией национальных проектов, к нему перешел ряд полномочий, закрепленных за первым вице-премьером в предыдущем правительстве Дмитрия Медведева, — управление госдолгом и госкредитами России, разработка и исполнение федерального бюджета, налоговая политика, регулирование в сфере алкоголя и спирта. Григоренко также отвечает за совершенствование контрольно-надзорной деятельности, а значит, за реализацию механизма «регуляторной гильотины».

«Григоренко давно работает с Мишустиным. Премьер фактически сохраняет контроль за набсоветом ВЭБа», — отметил собеседник РБК, близкий к набсовету госкорпорации. «Решения по стратегическим сделкам будут принимать с учетом позиции премьера. Последние изменения в закон расширили самостоятельность правления госкорпорации, а новая конфигурация набсовета позволит принимать оперативные решения по крупнейшим сделкам», — добавил он.

Власти решили не назначать премьера главой набсовета ВЭБа автоматически
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Фото: ВЭБ

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В 2020 году очных заседаний набсовета ВЭБа пока не проводили, в последний раз, согласно сайту правительства, оно состоялось в декабре 2019 года, еще под руководством Дмитрия Медведева. Мишустин дважды отказывался от проведения заседания набсовета в очной форме, объяснял ранее один из источников РБК, почему меняется методика назначения главы набсовета госкорпорации. По его словам, у премьер-министра, возглавившего правительство в январе 2020 года и почти сразу столкнувшегося с пандемическим кризисом, две задачи: «делать все быстро, чтобы скорее продемонстрировать результат, а также максимальный и хороший эффект в публичном пространстве», пояснял он. «Госкорпорация ВЭБ.РФ, которая нацелена на долгосрочные инвестпроекты, сейчас ни одну из этих задач не решает», — объяснял собеседник РБК причины изменения порядка назначения главы набсовета ВЭБ.РФ.

В пресс-службе ВЭБ.РФ вопросы РБК перенаправили в правительство. РБК направил запрос пресс-секретарю премьер-министра.

Набсовет — высший орган управления ВЭБа, госкорпорации с активами почти в 3,4 трлн руб. Он определяет основные направления ее деятельности (на основе утвержденного правительством меморандума), стратегию, бюджет, одобряет сделки по участию ВЭБа в капитале финансовых организаций, сделки по приобретению или отчуждению имущества, чья стоимость превышает 10% его капитала, принимает решения о размещении госкорпорацией облигаций как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также формирует параметры участия ВЭБа в проектах, имеющих общегосударственное значение, но не соответствующих его традиционному мандату.

Авторы: Юлия Старостина, Петр Канаев, Ирина Парфентьева
Теги: ВЭБ, наблюдательный совет, Дмитрий Григоренко, Михаил Мишустин, Игорь Шувалов
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