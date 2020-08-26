Вице-премьер Григоренко возглавит набсовет ВЭБа вместо Мишустина

Главой набсовета ВЭБа, которым сейчас руководит премьер, станет его заместитель Дмитрий Григоренко, выяснил РБК. Среди кандидатов на этот пост также были первый вице-премьер Андрей Белоусов и помощник президента Максим Орешкин

Дмитрий Григоренко (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председателем наблюдательного совета госкорпорации ВЭБ.РФ станет вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, сообщил РБК источник, близкий к набсовету госкорпорации, и три источника, близких к правительству.

Смене главы предшествовали законодательные изменения: ранее набсовет ВЭБа автоматически возглавлял премьер-министр. В середине июля 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект (принят и вступил в силу августе), который изменил этот принцип, — теперь глава набсовета будет назначаться правительством сроком на пять лет, он вправе совмещать этот пост с государственной должностью и должностью федеральной госслужбы.

Согласно действующему распределению полномочий между заместителями премьер-министра, регулирование деятельности ВЭБа как института развития курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он же отвечает за реализацию инвестпроектов, осуществляемых госкорпорацией. Белоусов рассматривался на пост главы набсовета ВЭБа, рассказывали источники РБК. Но его кандидатура не получила финального одобрения Михаила Мишустина, предупреждали два собеседника РБК. Также на пост руководителя набсовета рассматривалась кандидатура помощника президента Максима Орешкина.

Дмитрий Григоренко до января 2020 года был заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе. Согласно тому же распределению обязанностей между вице-премьерами, Григоренко играет ключевую роль в правительстве: за ним так же, как и за первым вице-премьером Белоусовым, закреплено кураторство над общей реализацией национальных проектов, к нему перешел ряд полномочий, закрепленных за первым вице-премьером в предыдущем правительстве Дмитрия Медведева, — управление госдолгом и госкредитами России, разработка и исполнение федерального бюджета, налоговая политика, регулирование в сфере алкоголя и спирта. Григоренко также отвечает за совершенствование контрольно-надзорной деятельности, а значит, за реализацию механизма «регуляторной гильотины».