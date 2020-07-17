Власти решили изменить порядок назначения главы набсовета ВЭБа

В правительстве решили изменить нынешнюю систему, при которой главой совета автоматически становится глава правительства

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В правительстве приняли решение внести изменения в законодательство касательно наблюдательного совета ВЭБа. Об этом говорится в сообщении госкорпорации (есть у РБК).

В частности речь идет об изменении порядка назначения председателя наблюдательного совета. Сейчас в соответствии с п.2 ст.10 закона «О государственной корпорации развития ВЭБ» им автоматически становится председатель правительства. Предложенная поправка предполагает, что эту должность сможет занять назначаемое кабинетом министров лицо — как член правительства, так и независимый директор.

В ВЭБе отметили, что решение о финансировании инвестиционных проектов, участии в юридических лица, оказании финансовой поддержки организациям группы ВЭБ по-прежнему будет приниматься правлением госкорпорации. Однако при этом ему будет необходимо регулярно взаимодействовать с новым рабочим органом — инвестиционным комитетом.

«Наиболее сложные сделки и проекты общегосударственного значения будут рассматриваться наблюдательным советом», — отметили в ВЭБе. Там рассчитывают, что законодательные изменения призваны не только повысить эффективность организации, но и сократить сроки принятия решений, «что особенно важно в период восстановления экономики».

«Изменения соответствуют новым подходам правительства к работе с государственными компаниями и являются логичным продолжением комплексной трансформации ВЭБ.РФ за последние два года», — отметили в госкорпорации.

Комментируя изменения, которые уже внесены в Госдуму, председатель ВЭБа заявил, что госкорпорация продолжит реализацию ранее утвержденного наблюдательным советом стратегического плана по дополнительному привлечению в экономику страны до 10 трлн рублей к 2024 году.