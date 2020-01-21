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Политика ,  
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Бывший зам Мишустина в ФНС возглавит аппарат правительства

Новым главой аппарата правительства станет замглавы ФНС Дмитрий Григоренко. Он сменит на этом посту Константина Чуйченко
Дмитрий Григоренко (Фото: ФНС РФ)

Новым вице-премьером — главой аппарата правительства станет подчиненный премьер-министра Михаила Мишустина по ФНС, замглавы службы Дмитрий Григоренко, рассказали три близких к правительству источника РБК. О том, что Григоренко возглавит аппарат правительства, РБК рассказал и источник, близкий к ушедшему в отставку правительству Медведева

Он сменит на этом посту нынешнего вице-премьера — главу аппарата правительства Константина Чуйченко. О том, что Чуйченко покинет свой пост, ранее сообщали источники РБК. По словам двух источников, Чуйченко возглавит Минюст.

Григоренко родился в 1978 году в Тюменской области. Замглавы ФНС работает с 2013 года. До этого возглавлял Управление налогообложения ФНС, Управление налогообложения юридических лиц ФНС. Работал также в должности начальника отдела налога на прибыль и специальных налоговых режимов, замначальника управления налогообложения ФНС.

Материал дополняется

Авторы: Наталья Галимова, Тимофей Дзядко
Теги: Михаил Мишустин
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