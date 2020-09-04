Путин примет участие в праздновании Дня города Москвы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выступит на Дне города Москвы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Завтра [5 сентября] Путин выступит на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы», — отметил представитель Кремля, назвав этот праздник очень важным.

В конце августа Собянин говорил, что массового празднования Дня города в этом году не планируется из-за угрозы распространения коронавируса. «Не будем проводить ни фейерверков, ни крупных концертов, ни перекрывать Тверскую», — отметил он, добавив, что праздник будет спокойным и домашним.

На День города синоптики пообещали москвичам теплую погоду. Так, 5 сентября в столице ожидается теплая и сухая погода, воздух прогреется до плюс 22–24 градусов.