Собянин пообещал москвичам «домашний» День города

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируется массового празднования Дня города. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Не будем проводить ни фейерверков, ни крупных концертов, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет спокойным, домашним, что называется, для москвичей — в парках, скверах, на фестивальных площадках», — рассказал Собянин.

По мнению Собянина, праздник для жителей столицы уже состоит в том, что город преодолел тяжелую ситуацию с распространением коронавируса. Он напомнил, что все предприятия Москвы функционируют в прежнем режиме при соблюдении требований Роспотребнадзора.

В заключение столичный градоначальник выразил уверенность, что город сможет преодолеть возможные в будущем трудности.