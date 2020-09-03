Синоптики пообещали москвичам до 24 градусов тепла в День города

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В День города, который в этом году отмечается 5 сентября, в Москве ожидается теплая и сухая погода, воздух прогреется до 22–24 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Температура ночью 5 сентября в Москве ожидается 13–15 градусов, по области 10–15, днем в Москве 22–24 градуса, по области 19–24», — говорится в сообщении центра.

По прогнозу синоптиков, в Москве также ожидается облачность с прояснениями, а небольшие осадки могут быть на западе Подмосковья. Порывы ветра 5 сентября будут достигать 5–10 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что днем 5 сентября и ночью 6 сентября в столице могут местами пройти дожди.