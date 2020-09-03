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Синоптики пообещали москвичам до 24 градусов тепла в День города

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В День города, который в этом году отмечается 5 сентября, в Москве ожидается теплая и сухая погода, воздух прогреется до 22–24 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Температура ночью 5 сентября в Москве ожидается 13–15 градусов, по области 10–15, днем в Москве 22–24 градуса, по области 19–24», — говорится в сообщении центра.

По прогнозу синоптиков, в Москве также ожидается облачность с прояснениями, а небольшие осадки могут быть на западе Подмосковья. Порывы ветра 5 сентября будут достигать 5–10 м/с.

Синоптик назвал дату прихода бабьего лета в Центральную Россию
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Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что днем 5 сентября и ночью 6 сентября в столице могут местами пройти дожди.

Синоптики также сообщили, что ожидают прихода бабьего лета в регионы Центральной России 9–11 сентября, когда там установится антициклон.

По словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, антициклон ожидается в европейской части страны, в том числе в Москве. Он задержится на несколько дней, однако сколько продлится бабье лето, точно ответить нельзя, указывал Варакин.

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Теги: погода, Москва, День города, Гидрометцентр России
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