Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 03 сен, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 03 сен, 12:52
Минск передал ФСБ данные о фальсификации слов Меркель про Навального Политика, 12:15 «Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве Бизнес, 12:13 Собянин заявил о возможном обострении ситуации с COVID-19 осенью Общество, 12:12 ФСБ показала видео задержания готовивших массовые убийства 13 россиян Общество, 12:10 От травли до интриг: как проверить свой коллектив на токсичность Pro, 12:06 «Синдром любви»: благотворительный забег в помощь людям с синдромом Дауна Партнерский материал, 12:03 «Яндекс» решил реструктурировать «Яндекс.Такси» Технологии и медиа, 11:59 Курс Ethereum упал на 23% за два дня Крипто, 11:48 Москва почти выполнила годовой план по вводу жилья за 8 месяцев Недвижимость, 11:41 Омский врач допустил влияние алкоголя или солнца на состояние Навального Политика, 11:39 Мишустин подписал постановление о новых выплатах за борьбу с COVID-19 Общество, 11:37 Почему обостряется конкуренция на рынке свинины Партнерский материал, 11:33 Тренер Нурмагомедова допустил проведение реванша с Макгрегором Спорт, 11:24 Суд Москвы отклонил жалобу ФБК на бездействие СК по отравлению Навального Политика, 11:23
Общество ,  
0 

ФСБ показала видео задержания готовивших массовые убийства 13 россиян

Федеральная служба безопасности России показала видео задержания подозреваемых в подготовке массовых убийств с применением взрывных устройств. Видеозапись РБК предоставил Центр общественных связей ФСБ.

Video

На кадрах видно, что задержание происходит в жилом помещении, одного мужчину сотрудник спецслужбы задержал в коридоре, еще одного подозреваемого — в спальне. Сотрудники ФСБ также показали обнаруженные при обысках взрывные устройства, снабженные поражающими элементами, и холодное оружие.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали 13 человек в нескольких регионах, готовивших массовые убийства с применением взрывных устройств и холодного оружия.

В спецслужбе рассказали, что 11 задержанных состояли в закрытом интернет-сообществе в одной из социальных сетей. Один из них говорил, что хотел бы совершить теракт в школе. ФСБ также показала переписку задержанных, из которой следует, что один из них спрятал бомбы «у бабушки», а 1 сентября собирался взорвать их на школьной линейке.

ФСБ раскрыла готовившую нападение на школу 1 сентября группу
Политика

В конце июля ФСБ предотвратила теракт в Москве. Так, в Химках предполагаемый террорист при задержании открыл огонь по сотрудникам спецслужбы и был ликвидирован ответным огнем. При осмотре квартиры, в которой жил мужчина, оперативники обнаружили автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-1 и одну гранату РГД.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg
Теги: ФСБ, задержание, видео
Материалы по теме
ФСБ раскрыла готовившую нападение на школу 1 сентября группу
Политика
О готовившем теракт в Москве мужчине сообщил его брат
Общество
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter