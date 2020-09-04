ФСБ показала видео задержания готовивших массовые убийства 13 россиян

Федеральная служба безопасности России показала видео задержания подозреваемых в подготовке массовых убийств с применением взрывных устройств. Видеозапись РБК предоставил Центр общественных связей ФСБ.

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На кадрах видно, что задержание происходит в жилом помещении, одного мужчину сотрудник спецслужбы задержал в коридоре, еще одного подозреваемого — в спальне. Сотрудники ФСБ также показали обнаруженные при обысках взрывные устройства, снабженные поражающими элементами, и холодное оружие.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали 13 человек в нескольких регионах, готовивших массовые убийства с применением взрывных устройств и холодного оружия.

В спецслужбе рассказали, что 11 задержанных состояли в закрытом интернет-сообществе в одной из социальных сетей. Один из них говорил, что хотел бы совершить теракт в школе. ФСБ также показала переписку задержанных, из которой следует, что один из них спрятал бомбы «у бабушки», а 1 сентября собирался взорвать их на школьной линейке.