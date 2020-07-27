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ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

В Химках в перестрелке убит предполагаемый террорист, готовивший расстрел в месте массового скопления людей в Москве. У него в квартире нашли автомат и несколько гранат
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках. При задержании он открыл огонь по оперативникам и был убит ответным огнем, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.

Перестрелка произошла в районе заброшенных гаражей. Преступник начал стрелять по сотрудникам, проводившим задержание, из автоматического оружия.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Видео

Предполагаемый террорист — гражданин одной из стран Центральной Азии. В Москве он жил в арендованной квартире. При ее осмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-1 и одну гранату РГД.

«При обыске в арендованной преступником квартире... обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан», — заявили в ФСБ.

Одновременно в Подмосковье задержали брата преступника. Он, как выяснила ФСБ, за несколько дней до этого начал разыскивать брата, пытаясь предотвратить его отъезд в Сирию для участия в террористической группировке.

ФСБ сообщила о задержании более 20 исламистов в трех регионах России
Общество

На прошлой неделе ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии, который готовился боевиками запрещенной в России группировки «Исламское государство». Преступников ликвидировали во время боя в Чегемском районе. В Нальчике обнаружили их конспиративную квартиру, где нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ с обсуждением планируемого теракта.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ФСБ, Теракт
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