ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

В Химках в перестрелке убит предполагаемый террорист, готовивший расстрел в месте массового скопления людей в Москве. У него в квартире нашли автомат и несколько гранат

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках. При задержании он открыл огонь по оперативникам и был убит ответным огнем, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.

Перестрелка произошла в районе заброшенных гаражей. Преступник начал стрелять по сотрудникам, проводившим задержание, из автоматического оружия.

Видео: ФСБ России

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Предполагаемый террорист — гражданин одной из стран Центральной Азии. В Москве он жил в арендованной квартире. При ее осмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-1 и одну гранату РГД.

«При обыске в арендованной преступником квартире... обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан», — заявили в ФСБ.