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Мишустин подписал постановление о новых выплатах за борьбу с COVID-19

Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Правительство России утвердило новые выплаты для сотрудников организаций, подведомственных федеральным органам власти, а также военнослужащих и других специалистов, помогавших бороться с коронавирусом. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте правительства.

«Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда», — говорится в сообщении.

Среди тех, кто получит стимулирующие выплаты, — работники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, Минобрнауки и других ведомств.

При этом размер выплат будет зависеть от должности специалиста и составит от 20 до 100% от среднемесячной зарплаты. Для данной цели Мишустин распорядился выделить более 5 млрд руб. из резервного фонда правительства России.

Правительство выделило деньги на выплаты медикам за работу с COVID-19
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее, 2 сентября, Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и соцработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом.

Стимулирующие выплаты для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, были установлены с апреля на три месяца. Позднее их продлили до конца лета. Вице-премьер России Татьяна Голикова 26 августа обратилась к главе государства Владимиру Путину с просьбой продлить выплаты до сентября.

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Теги: выплаты, коронавирус, Михаил Мишустин
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Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам
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