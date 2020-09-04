Мишустин подписал постановление о новых выплатах за борьбу с COVID-19

Фото: Павел Головкин / AP

Правительство России утвердило новые выплаты для сотрудников организаций, подведомственных федеральным органам власти, а также военнослужащих и других специалистов, помогавших бороться с коронавирусом. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте правительства.

«Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда», — говорится в сообщении.

Среди тех, кто получит стимулирующие выплаты, — работники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, Минобрнауки и других ведомств.

При этом размер выплат будет зависеть от должности специалиста и составит от 20 до 100% от среднемесячной зарплаты. Для данной цели Мишустин распорядился выделить более 5 млрд руб. из резервного фонда правительства России.