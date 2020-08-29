Правительство выделило деньги на выплаты медикам за работу с COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Правительство России одобрило выделение дополнительных средств Министерству здравоохранения и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) на выплаты медикам, работающим с коронавирусом. Об этом говорится на сайте правительства.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства «в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить стимулирующие выплаты медикам в полном объеме до сентября.

Дополнительные выплаты для медицинских сотрудников, работающих с коронавирусными больными, установлены с апреля. Изначально их вводили на три месяца, затем продлили до конца лета. Выплаты для младшего медицинского персонала начинаются от 25 тыс. руб., для врачей они могут составлять до 80 тыс. руб.