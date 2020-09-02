Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства на своем сайте.

«На выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, для поддержки медицинских работников будет выделено примерно 22 млрд руб., более 321 млн руб. направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.

Помимо этого, свыше 1,8 млрд рублей пойдет на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов. «Для предотвращения распространения коронавируса там действует особый режим работы», — отмечают в правительстве. В пресс-службе уточнили, что соцработникам приходится временно проживать в учреждениях, а одна рабочая смена у них длится 14 дней.