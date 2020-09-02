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Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства на своем сайте.

«На выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, для поддержки медицинских работников будет выделено примерно 22 млрд руб., более 321 млн руб. направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.

Помимо этого, свыше 1,8 млрд рублей пойдет на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов. «Для предотвращения распространения коронавируса там действует особый режим работы», — отмечают в правительстве. В пресс-службе уточнили, что соцработникам приходится временно проживать в учреждениях, а одна рабочая смена у них длится 14 дней.

Правительство выделило деньги на выплаты медикам за работу с COVID-19
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее, 26 августа, вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить дополнительные выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, в полном объеме до сентября.

Стимулирующие выплаты для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, были установлены с апреля на три месяца. Затем их продлили до конца лета. Для младшего медперсонала выплаты начинаются от 25 тыс. руб., а для врачей они могут составлять до 80 тыс. руб.

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Теги: коронавирус, медики, Михаил Мишустин
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