Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 03 сен, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 03 сен, 12:52
Теннисист Медведев вышел в третий круг US Open Спорт, 08:37 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:21 Онищенко выступил против штрафов для родителей курящих школьников Общество, 08:13 Тихановская исключила прекращение протестов в Белоруссии Политика, 08:03 Как сеть супермаркетов Trade Joe’s выживает без онлайн-продаж — Bloomberg Pro, 08:01 Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент» Бизнес, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 сентября Общество, 07:51 Самолет экстренно сел после взлета в Екатеринбурге Общество, 07:46 NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2» Политика, 07:42 В Приморье десятки человек пострадали из-за тайфуна Общество, 07:33 Дипломат США предложил убедить Лукашенко в неспособности быть президентом Политика, 07:21 Цены на овсянку достигли исторического максимума Бизнес, 07:00 Гол Проворова помог «Филадельфии» сравнять счет в серии с «Айлендерс» Спорт, 06:36 СМИ узнали о взломе хакерами сайта МВД Белоруссии Технологии и медиа, 06:20
Общество ,  
0 

Онищенко выступил против штрафов для родителей курящих школьников

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Борьба с курением среди школьников при помощи штрафов для родителей не даст никакого результата, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Курящий человек — это больной человек. У него есть зависимость. Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет», — заявил он в интервью радио Sputnik.

По мнению Онищенко, для того, чтобы отучить школьников курить, необходимо, в первую очередь, повысить цены на табачные изделия. Он пояснил, что сейчас табачные изделия в России одни из самых дешевых, а следовательно доступных.

В Госдуме предложили включить программу лечения от курения в ОМС
Общество

Также член Госдумы предложил ограничить производство табака в стране. Онищенко отметил, что в России за год производят около 200 млрд сигарет при том, что на территории страны табак не выращивают.

Бывший главный санитарный врач России видит причину вредной привычки среди 14-15-летних подростков в проблемах воспитания. Онищенко предположил, что если родители подают пример курения, то и дети будут относиться к нему толерантно.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg
Теги: Геннадий Онищенко, штрафы, курение, дети
Материалы по теме
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
Общество
Треть школьников сообщили о панике и апатии перед началом учебного года
Общество
В Москве школьница пострадала из-за распыления перцового баллончика
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter