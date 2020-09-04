Онищенко выступил против штрафов для родителей курящих школьников

Геннадий Онищенко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Борьба с курением среди школьников при помощи штрафов для родителей не даст никакого результата, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Курящий человек — это больной человек. У него есть зависимость. Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет», — заявил он в интервью радио Sputnik.

По мнению Онищенко, для того, чтобы отучить школьников курить, необходимо, в первую очередь, повысить цены на табачные изделия. Он пояснил, что сейчас табачные изделия в России одни из самых дешевых, а следовательно доступных.

Также член Госдумы предложил ограничить производство табака в стране. Онищенко отметил, что в России за год производят около 200 млрд сигарет при том, что на территории страны табак не выращивают.