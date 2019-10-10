СМИ узнали об идее штрафовать родителей курящих детей

В правительстве обсуждают возможность появления административного наказания для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Власти, как выяснила газета, обсуждают возможность внесения в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) поправок, согласно которым родители курящих детей либо будут наказываться предупреждением, либо денежным штрафом или вовсе арестом на несколько суток.

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