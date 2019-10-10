В МВД назвали сумму возможного штрафа родителям курящих детей

В Минздраве заявили, что идея заслуживает внимания, но требует проработки

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В МВД поддержали предложение наказывать родителей за потребление табака несовершеннолетними. Как сообщила РБК официальный представитель ведомства Ирина Волк, возможный штраф может составить от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. По ее словам, размер суммы взят по аналогии с административным наказанием за нахождение несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД указали, что поскольку ответственность за нарушение запрета на потребление табака несовершеннолетними отсутствует, это снижает эффективность профилактики курения среди подростков.

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения, комментируя информацию о возможном наказании родителей курящих детей, сообщили, что «данная инициатива заслуживает внимания и требует проработки». В документе, который есть в распоряжении РБК, указывается, что после принятия Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курение сигарет подростками в возрасте 13–15 лет снизилось почти в три раза. Однако в Минздраве признали, что потребление табака и иной никотиносодержащей продукции все еще остается на высоком уровне, а потому необходимо принимать решительные меры.

«Введение ответственности для родителей и иных законных представителей требует всесторонней экспертной и аналитической оценки, в том числе на основе опыта других стран, подтверждающей эффективность введения такой меры», — говорится в сообщении Минздрава.

О том, что данный вопрос обсуждался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений, ранее сообщала газета «Известия». По ее данным, речь шла о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих предупреждение, штраф или арест для родителей курящих несовершеннолетних.

В настоящее время в КоАП есть статья, которая наказывает за вовлечение детей в процесс потребления табака. На гражданина может быть наложен штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб.

Похожие законы есть и в ряде других стран. Так, в Латвии с 2013 года существует правило, в соответствии с которым курение родителей в присутствии детей приравнивается к домашнему насилию.