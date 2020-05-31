В Госдуме предложили включить программу лечения от курения в ОМС

Никотиновая зависимость признана болезнью, поэтому ее лечение нужно включить в страхование ОМС. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич, передает «РИА Новости».

«Во всем мире, в том числе и в России, никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным», — сказал Менделевич. При лечении никотиновой зависимости он предложил использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС.

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