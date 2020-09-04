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В Германии полиция заподозрила мать в убийстве пятерых детей

В многоквартирном доме в немецком городе Золинген полиция обнаружила тела пятерых детей. Об этом сообщает издание Bild.

По данным издания, жертвами оказались девочки в возрасте 18 месяцев, 2 и 3 лет, а также мальчики 6 и 8 лет. Причины смерти пока неизвестны. Bild уточняет, что правоохранительные органы подозревают в убийстве 27-летнюю мать.

Издание отметило, что полицию вызвала бабушка детей. Она заявила, что ее дочь убила пятерых детей, взяла шестого ребенка и ушла неизвестно куда, чтобы покончить жизнь самоубийством.

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Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС

Материал дополняется

Теги: Германия, убийство
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