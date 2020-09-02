В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана

Фото: СК РФ

В Башкирии задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РБК в следственном управлении СК России по региону.

Как сообщается на сайте регионального Следственного комитета, двое мужчин (они были знакомы друг с другом) узнали, что ветеран хранит у себя дома крупную сумму денег. Ночью они проникли в дом, напали на него и нанесли травмы, от которых тот скончался. Затем они обыскали помещение, нашли деньги и скрылись с места преступления.

С задержанными провели первоначальные следственные действия, в ходе которых похищенные деньги нашли в лесу, сообщили в СК.

Тело ветерана было обнаружено 9 июля в его частном доме в селе Леуза Кигинского района Башкирии. Следователи завели уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, сопряженное с разбоем).