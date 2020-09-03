Вице-премьер назвал обнадеживающей ситуацию с коронавирусом в России

Юрий Борисов (Фото: kremlin.ru)

Вице-премьер Юрий Борисов полагает, что Россия избежит второй волны распространения COVID-19 и ограничений, которые сказываются на промышленности и экономике. Соответствующее заявление Борисов сделал на Столыпинском форуме в Москве, передает «Интерфакс».

Он считает, что Россия «достаточно комфортно» прошла пик распространения коронавирусной инфекции, так как меры правительства, Минздрава и Роспотребнадзора по борьбе с пандемией дают свои результаты. Борисов также отметил, что сейчас ситуация с пандемией обнадеживающая, она не так критична.

«Есть основания полагать, специалисты по крайней мере так говорят, что мы избежим второй волны эпидемии, и таких серьезных карантинных ограничений, которые парализовали, по сути дела, нашу промышленность», — сказал вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что и в России, и в мире удастся избежать второй волны коронавируса.