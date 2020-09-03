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Пандемия коронавируса ,  
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Вице-премьер назвал обнадеживающей ситуацию с коронавирусом в России

Юрий Борисов
Юрий Борисов (Фото: kremlin.ru)

Вице-премьер Юрий Борисов полагает, что Россия избежит второй волны распространения COVID-19 и ограничений, которые сказываются на промышленности и экономике. Соответствующее заявление Борисов сделал на Столыпинском форуме в Москве, передает «Интерфакс».

Он считает, что Россия «достаточно комфортно» прошла пик распространения коронавирусной инфекции, так как меры правительства, Минздрава и Роспотребнадзора по борьбе с пандемией дают свои результаты. Борисов также отметил, что сейчас ситуация с пандемией обнадеживающая, она не так критична.

«Есть основания полагать, специалисты по крайней мере так говорят, что мы избежим второй волны эпидемии, и таких серьезных карантинных ограничений, которые парализовали, по сути дела, нашу промышленность», — сказал вице-премьер.

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Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что и в России, и в мире удастся избежать второй волны коронавируса.

В начале августа о вероятности второй волны инфекции высказывался и мэр Москвы Сергей Собянин. По его прогнозам, вторая волна заражения коронавирусом маловероятна.

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Фото: Burak Kara / Getty Images


При этом федеральный оперштаб опубликовал в Telegram-канале мнение академика РАН, директора Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессора Михаила Пальцева, который выразил уверенность в наступлении второй волны коронавируса осенью.

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Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превышает 1 млн. Всего в стране от COVID-19 умерли 17 528 человек. Выздоровели с начала эпидемии более 826,9 тыс. больных.

Теги: коронавирус, пандемия
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