Путин поручит начать проектные работы для газопровода «Сила Сибири-2»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером строительство газопровода «Сила Сибири-2» для поставок в Китай. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Миллера, уже проведен предварительный технико-экономический анализ, который подтвердил экономическую целесообразность проекта. «Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода», — сказал глава компании.

Миллер отметил, что по газопроводу «Сила Сибири-2» в Китай могут быть поставлены до 50 млрд куб. м газа в год.

«Хорошо. Конечно, договорились», — ответил Путин.