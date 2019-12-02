Миллер назвал историческим событием запуск «Силы Сибири»

Алексей Миллер (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал запущенный газопровод «Сила Сибири» стратегически значимым и взаимовыгодным проектом, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«Восточный маршрут «Сила Сибири» — это глобальный, стратегически значимый и взаимовыгодный проект», — сказал Миллер.

По его словам, старт поставок газа из России в Китай стал «новой орбитой» сотрудничества двух стран в энергетике, и у этого проекта есть перспективы для дальнейшего развития.

Поставки российского топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» начались 2 декабря. Российский лидер Владимир Путин дал старт газопроводу из Сочи по телемосту. В торжественной церемонии открытия также принял участие председатель КНР Си Цзиньпин из Пекина.