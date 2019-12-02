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Миллер назвал историческим событием запуск «Силы Сибири»
Алексей Миллер (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал запущенный газопровод «Сила Сибири» стратегически значимым и взаимовыгодным проектом, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«Восточный маршрут «Сила Сибири» — это глобальный, стратегически значимый и взаимовыгодный проект», — сказал Миллер.

По его словам, старт поставок газа из России в Китай стал «новой орбитой» сотрудничества двух стран в энергетике, и у этого проекта есть перспективы для дальнейшего развития.

Поставки российского топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» начались 2 декабря. Российский лидер Владимир Путин дал старт газопроводу из Сочи по телемосту. В торжественной церемонии открытия также принял участие председатель КНР Си Цзиньпин из Пекина.

Миллер находился в момент открытия на приграничной станции «Атаманская» в Амурской области. Он попросил у Путина разрешения начать поставки газа и получил ответ: «Разрешаю, начинайте». Китайский лидер сказал: «Поехали».

Газопровод «Сила Сибири» начали строить после заключения контракта между Москвой и Пекином в 2014 году. Его протяженность около 3,3 тыс. км, а стоимость — 1,1 трлн руб. На полную мощность труба выйдет в 2024 году и начнет поставлять 38 млрд куб. м газа в год. Контракт с Китаем предполагает поставки топлива на протяжении 30 лет.

Теги: «Сила Сибири», Алексей Миллер, Газпром
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