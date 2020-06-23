«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за ₽160 млрд

Строить вторую ветку «Силы Сибири» будет «Стройтранснефтегаз», принадлежавший Геннадию Тимченко и его партнерам. Этот подрядчик в будущем может войти в структуру мегаподрядчика газовой монополии

Трасса газопровода «Сила Сибири» (Фото: Газпром)

«Газпром» выбрал «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) в качестве подрядчика для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай. Об этом РБК рассказали два источника, близких к СТНГ, и собеседник, близкий к «Газпрому».

Речь идет о ветке длиной около 800 км, которая соединяет Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в Якутии, стоимость контракта — около 160 млрд руб. Договор на подрядные работы заключен в конце мая, сообщил один из собеседников РБК. Планируется, что Ковыктинское месторождение будет введено в эксплуатацию в конце 2022 года, сообщил «Газпром».

Представители «Газпрома» и СТНГ отказались от комментариев.

«Стройтранснефтегаз» уже построил несколько участков «Силы Сибири» — протяженностью 208 км от Чаяндинского месторождения до города Ленска (стоимость работ не раскрывалась), 93 км от Ленска до компрессорной станции «Салдыкельская» (27,6 млрд руб.), а также 255 км между станциями «Салдыкельская» и «Олекминская» (72,2 млрд руб.). «Дочка» СТНГ «Газартстрой» также является подрядчиком при строительстве объектов обустройства Чаяндинского месторождения.

До последнего времени «Стройтранснефтегаз» входил в так называемую большую тройку подрядчиков «Газпрома» вместе со «Стройгазконсалтингом», основанным Зиядом Манасиром, и «Стройгазмонтажом» Аркадия Ротенберга. С 2013-го у СТНГ было две группы акционеров: 50% контролировали Геннадий Тимченко и его семья, еще 50% — у Алексея Митюшова, который около десяти лет проработал в «дочках» «Газпрома», и экс-гендиректора СТНГ Владимира Карташяна. Сейчас не известно, кому принадлежит компания.