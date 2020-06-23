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«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за ₽160 млрд

Строить вторую ветку «Силы Сибири» будет «Стройтранснефтегаз», принадлежавший Геннадию Тимченко и его партнерам. Этот подрядчик в будущем может войти в структуру мегаподрядчика газовой монополии
Газпром GAZP ₽194,3 -0,77% Купить
Трасса газопровода «Сила Сибири»
Трасса газопровода «Сила Сибири» (Фото: Газпром)

«Газпром» выбрал «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) в качестве подрядчика для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай. Об этом РБК рассказали два источника, близких к СТНГ, и собеседник, близкий к «Газпрому».

Речь идет о ветке длиной около 800 км, которая соединяет Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в Якутии, стоимость контракта — около 160 млрд руб. Договор на подрядные работы заключен в конце мая, сообщил один из собеседников РБК. Планируется, что Ковыктинское месторождение будет введено в эксплуатацию в конце 2022 года, сообщил «Газпром».

Представители «Газпрома» и СТНГ отказались от комментариев.

«Стройтранснефтегаз» уже построил несколько участков «Силы Сибири» — протяженностью 208 км от Чаяндинского месторождения до города Ленска (стоимость работ не раскрывалась), 93 км от Ленска до компрессорной станции «Салдыкельская» (27,6 млрд руб.), а также 255 км между станциями «Салдыкельская» и «Олекминская» (72,2 млрд руб.). «Дочка» СТНГ «Газартстрой» также является подрядчиком при строительстве объектов обустройства Чаяндинского месторождения.

До последнего времени «Стройтранснефтегаз» входил в так называемую большую тройку подрядчиков «Газпрома» вместе со «Стройгазконсалтингом», основанным Зиядом Манасиром, и «Стройгазмонтажом» Аркадия Ротенберга. С 2013-го у СТНГ было две группы акционеров: 50% контролировали Геннадий Тимченко и его семья, еще 50% — у Алексея Митюшова, который около десяти лет проработал в «дочках» «Газпрома», и экс-гендиректора СТНГ Владимира Карташяна. Сейчас не известно, кому принадлежит компания.

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Геннадий Тимченко

«Большая тройка» подрядчиков получала контракты на крупнейшие объекты «Газпрома» без конкурсов. В 2018 году стало известно, что стоимость строительства экспортного газопровода «Сила Сибири» выросла с 800 млрд руб. до 1,1 трлн руб. Тогда «Газпром» объяснил по этому поводу, что цена «подлежит ежегодному уточнению, исходя из индекса-дефлятора и фактического объема выполненных работ».

Владельцами всех трех подрядчиков должны стать структуры «Газпрома» или близкие к нему компании, рассказали источники РБК. На базе консолидированных компаний «Газпром» планирует создать единого мегаподрядчика. «Стройгазконсалтинг» в 2018-м был преобразован в «Газстройпром» (у «Газпрома» 49%, по 25% у Газпромбанка и физлиц). Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» в ноябре 2019 года. В этой сделке конечным покупателем оказался не «Газстройпром», а компания «Стройинвестхолдинг», которую накануне сделки учредила Ольга Сафонова. Но кредит на эту покупку дал «Газстройпром». О завершении сделки с акционерами СТНГ не сообщалось.

Официально монополия признала планы консолидировать подрядчиков только в феврале 2020 года — в меморандуме к размещению еврооблигаций. Но конкретные компании в нем не были названы. «Мы владеем 49% «Газстройпрома». В настоящее время продолжается консолидация строительных активов в «Газстройпроме», в том числе некоторых наших строительных подрядчиков. Группа не контролирует менеджмент «Газстройпрома», утверждается в документе.

22 июня стало известно, что топ-менеджеры «Стройгазмонтажа» и «Стройтранснефтегаза», а также еще одного подрядчика, «Газпром автоматизации», заняли руководящие должности в компании «Газстройпром», сохранив свои текущие посты.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
Теги: «Сила Сибири», «Стройтранснефтегаз», Геннадий Тимченко
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