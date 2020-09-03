Путин заявил о готовности совместно с властями Китая не допускать войн

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 75-летием окончания Второй мировой войны и победы Китая в войне против Японии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении говорится, что СССР и Китай приняли главный удар фашизма и «ценой наибольших человеческих потерь сокрушили захватчиков».

По словам президента, общий долг двух стран — противостоять любым попыткам фальсификации истории. «Нельзя допустить забвения и, тем более, очернения подвигов освободителей, а также пересмотра итогов Второй мировой войны», — отметил российский лидер.

Также Путин выразил готовность прилагать совместные с китайскими коллегами усилия для предотвращения войн и конфликтов в мире.