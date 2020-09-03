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Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил телеграммой президента России Владимиру Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны, отметив, что военные потери России и Китая способствовали укреплению взаимоотношений между обеими странами. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Два народа боролись бок о бок и своей кровью сформировали нерушимую великую дружбу, заложив прочную основу для развития двусторонних отношений на высоком уровне», — цитирует послание агентство.

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Председатель также назвал Россию и Китай «главными полями сражений в Азии и Европе». Политик указал на готовность Китая вместе с Россией защищать всеобщие процветание и безопасность на планете.

Как передает агентство, Путин также направил поздравительную телеграмму лидеру КНР. В ней он отметил, что Китай и Россия принесли огромные жертвы ради победы, которые укрепили их «боевую дружбу». По словам российского политика, эти государства должны вместе сохранять правду о событиях того времени, противостоя искажениям истории и оправданиям нацизма.

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Путин не первый раз акцентирует внимание на возможном искажении памяти о Второй мировой. В январе он заявил, что в некоторых зарубежных странах историческую правду о войне замалчивают на государственном уровне. В конце июня президент назвал память о Великой Отечественной войне «священной» для россиян.

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В апреле Госдума России перенесла День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Авторы законопроекта сослались на указ президиума Верховного Совета СССР, который объявил 3 сентября праздником Победы над Японией и Днем всенародного торжества. Авторы инициативы также указывали на то, что 3 числа отмечается День победы китайского народа в войне с Японией.

Теги: Владимир Путин, КНР, Вторая Мировая
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