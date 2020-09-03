Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил телеграммой президента России Владимиру Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны, отметив, что военные потери России и Китая способствовали укреплению взаимоотношений между обеими странами. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Два народа боролись бок о бок и своей кровью сформировали нерушимую великую дружбу, заложив прочную основу для развития двусторонних отношений на высоком уровне», — цитирует послание агентство.

Председатель также назвал Россию и Китай «главными полями сражений в Азии и Европе». Политик указал на готовность Китая вместе с Россией защищать всеобщие процветание и безопасность на планете.

Как передает агентство, Путин также направил поздравительную телеграмму лидеру КНР. В ней он отметил, что Китай и Россия принесли огромные жертвы ради победы, которые укрепили их «боевую дружбу». По словам российского политика, эти государства должны вместе сохранять правду о событиях того времени, противостоя искажениям истории и оправданиям нацизма.