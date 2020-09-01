Путин назвал коллаборационистами соглашающихся с переписыванием истории

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Люди, которые соглашаются с переписыванием истории, являются современными коллаборационистами. Об этом президент Владимир Путин заявил во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция велась на странице Министерства просвещения во «ВКонтакте».

«Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом — их, как известно, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашается с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня», — сказал Путин.

Президент добавил, что важно понимать актуальность этой проблемы на сегодняшний день.

В мае администрация американского президента опубликовала в Instagram-аккаунте Белого дома пост, в котором утверждается, что победителями нацизма были только США и Великобритания.