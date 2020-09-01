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Путин назвал коллаборационистами соглашающихся с переписыванием истории

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Люди, которые соглашаются с переписыванием истории, являются современными коллаборационистами. Об этом президент Владимир Путин заявил во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция велась на странице Министерства просвещения во «ВКонтакте».

«Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом — их, как известно, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашается с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня», — сказал Путин.

Президент добавил, что важно понимать актуальность этой проблемы на сегодняшний день.

Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию
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В мае администрация американского президента опубликовала в Instagram-аккаунте Белого дома пост, в котором утверждается, что победителями нацизма были только США и Великобритания.

Публикация Белого дома вызвала критику среди российских политиков и дипломатов. «Такая интерпретация, где Советского Союза нет, является неким элементом внутренней борьбы между сторонниками и противниками сближения США с Россией», — говорил сенатор Константин Косачев. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в Twitter, что заявления Белого дома оскорбляют не только советский и российский народ, но и жителей Канады, Франции, Польши и всех других стран, которые внесли свой вклад в победу во Второй мировой войне.

Позже посол США в России Джон Салливан объяснил, что это сообщение было адресовано британским союзникам, а не являлось попыткой переписать историю.

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Теги: Владимир Путин, коллаборационист, история
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