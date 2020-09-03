Общество , 03 сен, 08:42
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В трех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Ростовской области за сутки режим ЧС ввели в Тарасовском, Каменском, Красносулинском районах. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
«Режим ЧС вводился в Тарасовском, Каменском, Красносулинском районах», — говорится в сообщении.
На территории региона зарегистрированы 22 лесных пожара, 14 человек пострадали. Режим ЧС действует в пяти муниципальных образованиях.
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