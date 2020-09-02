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В Махачкале погибли пять человек из-за пожара в пятиэтажке

В Махачкале в результате пожара в пятиэтажном доме погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, передает ТАСС.

«На месте пожара работают следователи следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причина возникновения пожара, (точное) количество погибших и пострадавших уточняется», — отметили в ведомстве.

По словам пресс-службы, среди жертв есть девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет.

В ГУ МЧС России по Республике Дагестан сообщили, что ранее в ведомство поступило сообщение о том, что в Махачкале по адресу пр. Гамидова дом 59 «а» произошло возгорание в квартире пятиэтажного дома. Площадь пожрала составила 50 кв. м., было эвакуировано 17 человек.

В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли мать и двое детей
Общество
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Пресс-служба МЧС отметила, что на месте прошествия находится начальник регионального управления ведомства Нариман Казимагамедов и психологи министерства.

По данным ведомства, в 00.23 пожар был ликвидирован. В его тушении приняли участие группировка РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), в которую вошли 63 человек и 18 единиц техники, из них от министерства было 37 человек и 10 единиц техники.

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Теги: пожар, Махачкала, Дагестан
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