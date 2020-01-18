Путин заявил о замалчивании за рубежом правды о Второй мировой

В некоторых зарубежных странах на государственном уровне замалчивают историческую правду о Второй мировой войне, заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Ключевые средства массовой информации таких стран, по его мнению, целенаправленно не дают объективных сведений о войне, также закрываются соответствующие сайты.

Также Путин вновь прокомментировал резолюцию Европарламента о сохранении исторической правды, возложившую на Советский Союз часть ответственности за развязывание Второй мировой. По его словам, документ, вероятно, приняли в «каких-то хорьковых политических целях» и в такой обстановке донести правду до людей поможет «своя целенаправленная работа» — публикация исторических документов. Для этого будет создан архивный центр, в котором выставят документы, фото- и видеоматериалы, связанные с событиями Второй мировой, сказал президент. «Мы знаем, что происходило накануне Второй мировой войны достоверно, документально — не только по дням, а иногда даже по часам», — отметил Путин.

В сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой депутаты почтили жертв сталинизма, нацизма и прочих тоталитарных и авторитарных режимов. Помимо этого члены Европарламента осудили действия российских властей, пытающихся «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом». Путин, в свою очередь, назвал документ «беспардонной ложью» и «полным бредом». По его мнению, резолюция фактически поставила на одну доску Советский Союз и гитлеровскую Германию. В своем послании Федеральному собранию 15 января Путин объявил о создании в противовес «попыткам переиначить историю» комплекса архивных материалов по Второй мировой войне, которые будут доступны для всего мира.