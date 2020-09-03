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Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах России

В ближайшие дни заморозки ожидаются в Карелии, на юге Сибири, Урале, в Центральном федеральном округе и на северо-востоке Поволжья. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Среди областей, которые затронет похолодание, специалист перечислил Свердловскую, Пермскую, Иркутскую, Костромскую и Челябинскую.

По его прогнозу, на востоке европейской части России температура упадет до 2 градусов ниже нуля.

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«Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. <...> Энергия солнца уже существенно уменьшается», — пояснил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра добавил, что на похолодание воздуха влияет антициклон, который устанавливается над центром европейской территории России.

В конце августа Вильфанд отмечал, что первые «легкие морозы» затронут Якутию и Магаданскую область. В Оренбургской области также прогнозировалось падение температуры до 2 градусов ниже нуля.

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Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова заявила, что вероятнее всего грядущая зима в России окажется «суровой», с сильными морозами. «Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето», — указывала она.

Теги: заморозки, Гидрометцентр, погода
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