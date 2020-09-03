Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах России

В ближайшие дни заморозки ожидаются в Карелии, на юге Сибири, Урале, в Центральном федеральном округе и на северо-востоке Поволжья. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Среди областей, которые затронет похолодание, специалист перечислил Свердловскую, Пермскую, Иркутскую, Костромскую и Челябинскую.

По его прогнозу, на востоке европейской части России температура упадет до 2 градусов ниже нуля.

«Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. <...> Энергия солнца уже существенно уменьшается», — пояснил Вильфанд.