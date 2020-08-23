В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России

В ближайшие дни в Якутии, Оренбургской и Магаданской областях ожидается похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов. Это уже не заморозки, а первые легкие морозы», — уточнил он.

По словам специалиста, в Оренбургской области температура упадет до 2 градусов ниже нуля. «Здесь уместно пока что говорить именно о заморозках», — добавил Вильфанд.

Ранее он сообщал об аномальном потеплении в Калининградской области и ряде областей на севере европейской части России. По словам синоптика, температура в этих регионах установится на 4–5 градусов выше нормы. Также Вильфанд рассказал, что в Санкт-Петербурге, в Архангельской области, в Карелии и в Мурманской области температура будет на 4–6 градусов выше нормы.

