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Климатолог заявила о грядущей «суровой зиме» в России

С большой вероятностью в ближайшую российскую зиму ударят серьезные морозы. Об этом сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова, передает Ura.ru.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — уточнила специалист.

Она добавила, что Гидрометцентр России также предварительно прогнозирует прохладную осень и сильные морозы зимой.

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Климатолог отметила, что в зимнее время будут и оттепели, о чем свидетельствуют долгие дожди. По словам Пестряковой, в 2020 году зима может начаться в ноябре. «Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже», — указала метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что первые пять дней сентября будут аномально теплыми. «Замечательная погода прогнозируется. Примерно на два градуса выше нормы в центре европейской части России будет», — сообщил он.

Теги: зима, погода, Россия, прогноз
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