Климатолог заявила о грядущей «суровой зиме» в России

С большой вероятностью в ближайшую российскую зиму ударят серьезные морозы. Об этом сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова, передает Ura.ru.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — уточнила специалист.

Она добавила, что Гидрометцентр России также предварительно прогнозирует прохладную осень и сильные морозы зимой.

Климатолог отметила, что в зимнее время будут и оттепели, о чем свидетельствуют долгие дожди. По словам Пестряковой, в 2020 году зима может начаться в ноябре. «Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже», — указала метеоролог.