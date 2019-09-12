Синоптики пообещали аномально ранние заморозки в центральной России

В центральной России на выходных 14 и 15 августа ожидается резкое похолодание, сообщила РБК заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«В Центральном округе, в том числе в Москве резкое похолодание ожидается в субботу. В пятницу — плюс 21-26 градусов, а в субботу уже плюс 13-19 градусов. В воскресенье еще ниже: 11-17 градусов тепла», — сообщила синоптик. Паршина добавила, что в воскресенье в ночь могут быть заморозки. «Для Московской области это считается раньше климатической нормы для середины сентября», — сказала она.

Похолодание затронет и несколько регионов европейской территории России — это Ленинградская, Псковская, Новгородская области. «13 сентября, в пятницу, будет ливневый дождь, гроза и 14-19 градусов тепла. В субботу, 14 сентября, в Вологодской, Архангельской области и Республике Коми также ожидается сильный дождь, температура понизится до 13-17 градусов, а в воскресенье — 9-14 градусов», — сообщила синоптик. Паршина отметила, что температура в этих регионах находится в рамках климатической нормы.

Ранее синоптики уже предупреждали о грядущем похолодании до плюс 12-14 градусах на выходных в столице, связанном с приближением холодного атмосферного фронта. Однако в Центральной России, в том числе и в Москве, с середины сентября ожидается приход бабьего лета.