Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 65,43 (-0,01) Quote, 11 сен, 12:12
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 72,22 (-0,08) Quote, 11 сен, 12:12
Экс-постпред США в ООН заявила о голосовании против России вопреки Трампу Политика, 11:13 Синоптики пообещали аномально ранние заморозки в центральной России Общество, 11:08 Правительство выбрало логотипы для нацпроектов Политика, 11:03 Правительство решило не менять распределение квот на вылов рыбы три года Бизнес, 10:54 Самые романтичные места для путешествия «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 10:39 Умер первый исполнитель главной роли в «Иисус Христос — суперзвезда» Общество, 10:36 Минобороны передали документы для принятия на вооружение пистолета «Удав» Технологии и медиа, 10:27 AR и VR в ретейле: как бренды выводят шопинг за границы реальности Pro, 10:22 Зачем General Electric решила продать контрольный пакет Baker Hughes Quote, 10:20 Binance coin потерял 50% от цены за 2,5 месяца Крипто, 10:07 10 концептов автосалона во Франкфурте, которые удивили Авто, 10:07 «Штрафы приходят каждый день»: таксистов спасут от камер Авто, 10:02 В Росстате назвали средний возраст россиянина Общество, 10:01 Mail.Ru Group запустит еще один мессенджер в дополнение к ICQ и «Там-Там» Технологии и медиа, 10:01
Общество ,  
0 
Синоптики пообещали аномально ранние заморозки в центральной России

В центральной России на выходных 14 и 15 августа ожидается резкое похолодание, сообщила РБК заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«В Центральном округе, в том числе в Москве резкое похолодание ожидается в субботу. В пятницу — плюс 21-26 градусов, а в субботу уже плюс 13-19 градусов. В воскресенье еще ниже: 11-17 градусов тепла», — сообщила синоптик. Паршина добавила, что в воскресенье в ночь могут быть заморозки. «Для Московской области это считается раньше климатической нормы для середины сентября», — сказала она.

Похолодание затронет и несколько регионов европейской территории России — это Ленинградская, Псковская, Новгородская области. «13 сентября, в пятницу, будет ливневый дождь, гроза и 14-19 градусов тепла. В субботу, 14 сентября, в Вологодской, Архангельской области и Республике Коми также ожидается сильный дождь, температура понизится до 13-17 градусов, а в воскресенье — 9-14 градусов», — сообщила синоптик. Паршина отметила, что температура в этих регионах находится в рамках климатической нормы.

Ранее синоптики уже предупреждали о грядущем похолодании до плюс 12-14 градусах на выходных в столице, связанном с приближением холодного атмосферного фронта. Однако в Центральной России, в том числе и в Москве, с середины сентября ожидается приход бабьего лета.

Теги: прогноз погоды, сентябрь, новости РБК, похолодание
Материалы по теме
Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в Центральной России
Общество
Метеоролог предупредил о похолодании в Москве на выходных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter