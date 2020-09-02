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Что случилось за день. Главные новости РБК

У Навального нашли следы схожего с «Новичком» яда, Россия пожаловалась на Казахстан в ЕАЭС из-за металлолома, обыски в офисе ИT-компании в Минске, Netflix заговорит по-русски; главные новости — в обзоре РБК

Германия заявила о следах схожего с «Новичком» яда в организме Навального

Военные специалисты в Германии установили, что Навальный был отравлен веществом из группы боевых отравляющих веществ «Новичок», утверждает правительство ФРГ. О данных исследования будут проинформированы власти ЕС, НАТО и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

  • В сообщении пресс-службы правительства Германии утверждается, что в ходе проведения токсикологического теста специальная лаборатория бундесвера получила «недвусмысленные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок». «Новичок» стал широко известен в 2018 году, после того как Великобритания заявила, что им были отравлены экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия все обвинения в причастности к их отравлению отрицала.
  • Кремль заявил, что не получал информации из Берлина о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ответ на заявление немецкого правительства в МИД России сообщили, что ждут ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры по возможному отравлению Навального. Накануне Генпрокуратура запросила у Министерства юстиции ФРГ результаты анализов Навального, в том числе на яды, а также данные о лечении политика. По словам Пескова, Навального обследовали до отправки в Берлин и никаких следов отравляющих веществ не нашли.
  • После заявления властей ФРГ о том, что при отравлении Навального было использовано отравляющее вещество из группы «Новичок», курс доллара на Московской бирже вырос на 2,12%, до ₽75,14, по состоянию на 16:54 мск. Курс евро растет на 1,39%, до ₽88,88. Индекс Московской биржи сократился на 0,2% (до 2970 пунктов) к 17:10 мск. Сильнее снизился валютный индекс РТС — индикатор просел на 2,2% (до 1245 пунктов).

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

Казахстан с июня перестал поставлять в Россию лом черных металлов, необходимый для заводов Магнитогорского металлургического комбината (ММК), но продолжил экспорт готовой продукции — стали. Комиссия Евразийского экономического союза усмотрела в этом нарушение конкуренции.

  • Казахстан отправлял в Россию около 1 млн т лома ежегодно. По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с января по май 2020 года было поставлено около 300 тыс. т. Однако, как сообщил РБК источник в российской металлургической компании, уже в мае поставки лома в Россию упали в три раза, а с июня почти полностью прекратились.
  • Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлического лома в Россию. Согласно ее заключению, 10 июня «КТЖ-Грузовые перевозки» издали приказ, запрещающий на неопределенный срок прием к перевозке вагонов с ломом и отходами черных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе в Россию.
  • На совещаниях ЕЭК представители Министерства торговли и интеграции Казахстана заявляли, что «КТЖ-Грузовые перевозки» «осуществляет свою деятельность самостоятельно: издаваемые им акты не входят в систему нормативно-правовых актов Казахстана». Споры, подобные этому и возникающие в связи с несоблюдением государством договора о ЕАЭС, могут разрешаться в специальном суде при организации. Однако источник, близкий к ЕЭК, сказал РБК, что вряд ли дело дойдет до этого. Скорее всего, вопрос о создании барьера на рынке обсудят на двусторонних переговорах или вынесут на коллегию ЕЭК.
     

В минский офис ИТ-компании PandaDoc пришли с обысками

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Ранее проживавший в США основатель компании Микита Микадо призвал материально помогать силовикам, «перешедшим на сторону добра».

  • В офис ИТ-компании PandaDoc в Минске, как рассказала РБК ее официальный представитель Анастасия Миролюбова, с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР). По ее словам, сотрудников не выпускают из офиса, пользоваться телефонами не дают, требуют разблокировать компьютеры. Директора забрали из офиса, связи с ним нет.
  • Головной офис компании находится в Сан-Франциско, США. Однако продукт для электронного документооборота разрабатывается в Минске. Компания является резидентом белорусского Парка высоких технологий. Один из основателей компании, Микита Микадо, который проживает в США, 12 августа, в первые дни массовых протестов в Минске и других городах, выступил с обращением к белорусским силовикам, которые в те дни активно применяли спецсредства и физическое насилие против протестующих, с предложением материальной помощи.
  • «Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите — я помогу», — заявил Микадо. Он также призвал других предпринимателей присоединиться к этой инициативе. «Если проблема в деньгах/кредитах, мы можем ее решить. Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем», — написал он тогда.

Netflix локализует сервис в России

Российским пользователям онлайн-кинотеатра будут доступны субтитры и озвучка на русском языке. Оплачивать услуги можно будет в рублях.

  • Оператором сервиса Netflix на территории России стала Национальная медиа группа (НМГ). Ее гендиректор Ольга Паскина сообщила РБК о том, что сейчас НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса.
  • В то же время источник РБК, знакомый с планами сторон, заявил, что отдельной платформы Netflix на территории России не будет. По его словам, у сервиса появится отдельный интерфейс, где будут доступны российские субтитры и озвучка. До сих пор с переводом на русский язык можно было смотреть лишь небольшую часть контента.
  • Ранее о создании российской версии Netflix сообщило Broadbandtv. Собеседник издания рассказал, что локализации получится добиться к середине октября. Благодаря этому российским пользователям сервиса удастся в том числе оплачивать доступ к фильмам в рублях. Стоимость базового пакета составит 599 руб., стандартного — 799 руб., премиального — 999 руб. в месяц.
Автор: Сергей Саркисян
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