Что случилось за день. Главные новости РБК

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Германия заявила о следах схожего с «Новичком» яда в организме Навального

Военные специалисты в Германии установили, что Навальный был отравлен веществом из группы боевых отравляющих веществ «Новичок», утверждает правительство ФРГ. О данных исследования будут проинформированы власти ЕС, НАТО и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В сообщении пресс-службы правительства Германии утверждается, что в ходе проведения токсикологического теста специальная лаборатория бундесвера получила «недвусмысленные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок». «Новичок» стал широко известен в 2018 году, после того как Великобритания заявила, что им были отравлены экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия все обвинения в причастности к их отравлению отрицала.

Кремль заявил, что не получал информации из Берлина о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ответ на заявление немецкого правительства в МИД России сообщили, что ждут ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры по возможному отравлению Навального. Накануне Генпрокуратура запросила у Министерства юстиции ФРГ результаты анализов Навального, в том числе на яды, а также данные о лечении политика. По словам Пескова, Навального обследовали до отправки в Берлин и никаких следов отравляющих веществ не нашли.

После заявления властей ФРГ о том, что при отравлении Навального было использовано отравляющее вещество из группы «Новичок», курс доллара на Московской бирже вырос на 2,12%, до ₽75,14, по состоянию на 16:54 мск. Курс евро растет на 1,39%, до ₽88,88. Индекс Московской биржи сократился на 0,2% (до 2970 пунктов) к 17:10 мск. Сильнее снизился валютный индекс РТС — индикатор просел на 2,2% (до 1245 пунктов).

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

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