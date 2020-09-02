Власти ФРГ обратятся в ОЗХО из-за новых данных об отравлении Навального

Вид на здание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) (Фото: Peter Dejong / AP)

Правительство Германии обратится в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с отравлением политика Алексея Навального. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства ФРГ.

«Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — говорится в сообщении.

Материал дополняется