Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 73,86 (+0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 87,74 (-0,42) Инвестиции, 13:05
Меркель назвала отравление Навального попыткой заставить его замолчать Политика, 18:36 Чехия заявила об атаке «cвязанных с ГРУ» хакеров на госструктуру Политика, 18:30 Бывшая ученица Тутберидзе объявила о завершении карьеры в 17 лет Спорт, 18:23 Немецкие врачи сообщили новые данные о состоянии Навального Общество, 18:20 Украина решила выйти еще из трех соглашений СНГ Политика, 18:20 Власти ФРГ обратятся в ОЗХО из-за новых данных об отравлении Навального Политика, 18:13 В МИДе заявили об ожидании ответа на запрос Генпрокуратуры по Навальному Политика, 18:04 МИД ФРГ после заявления о «Новичке» выдвинул требование к России Политика, 18:01 Названа дата выхода второго сезона космического вестерна «Мандалорец» Стиль, 17:49 В ЦИК сообщили о тестировании автоматической проверки подписных листов Общество, 17:47 «Паниковать рано». Курс биткоина резко падал до $11 100 Крипто, 17:43 Самый дорогой футболист мира заболел коронавирусом Спорт, 17:40 Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за данных по отравлению Навального Политика, 17:38 Мишустин назвал приоритетом социальные обязательства в новом бюджете Экономика, 17:34
Отравление Навального ,  
0 

Власти ФРГ обратятся в ОЗХО из-за новых данных об отравлении Навального

Вид на здание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) (Фото: Peter Dejong / AP)

Правительство Германии обратится в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с отравлением политика Алексея Навального. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства ФРГ.

«Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter