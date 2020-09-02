Мишустин назвал приоритетом социальные обязательства в новом бюджете

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Выполнение всех социальных обязательств перед гражданами продолжит быть приоритетным в проекте нового бюджета на ближайшие три года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по основным параметрам федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

По словам Мишустина, именно на это нацелен проект бюджета на ближайшие три года.

Бюджетный пакет будет направлен в Госдуму до 1 октября. Помимо самого проекта федерального бюджета в него в том числе входит прогноз социально-экономического развития России и основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

Мишустин на заседании правительства, говоря об исполнении федерального бюджета за первое полугодие текущего года, отметил, что все социальные обязательства выполнены в полном объеме. Благодаря оперативно принятым мерам по борьбе с коронавирусом удалось обеспечить сбалансированность бюджета в период пандемии, добавил он.