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Мишустин назвал приоритетом социальные обязательства в новом бюджете

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Выполнение всех социальных обязательств перед гражданами продолжит быть приоритетным в проекте нового бюджета на ближайшие три года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по основным параметрам федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

По словам Мишустина, именно на это нацелен проект бюджета на ближайшие три года.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Бюджетный пакет будет направлен в Госдуму до 1 октября. Помимо самого проекта федерального бюджета в него в том числе входит прогноз социально-экономического развития России и основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

Мишустин на заседании правительства, говоря об исполнении федерального бюджета за первое полугодие текущего года, отметил, что все социальные обязательства выполнены в полном объеме. Благодаря оперативно принятым мерам по борьбе с коронавирусом удалось обеспечить сбалансированность бюджета в период пандемии, добавил он.

Премьер ранее распорядился выделить 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет из семей с низким доходом. Правительство также направит почти 2,3 млрд руб. для решения жилищного вопроса сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и социальным работникам, борющимся с COVID-19. Для поддержки медицинских работников будет направлено примерно 22 млрд руб., более 321 млн руб. пойдет на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.

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Теги: Михаил Мишустин, бюджет
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