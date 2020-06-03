Google обвинили в незаконном сборе данных и пригрозили штрафом $5 млрд

По мнению истцов, компания незаконно собирала данные о миллионах американцев при помощи Google Analytics и других сервисов, в том числе на смартфонах. Сбор информации шел даже о включивших режим анонимного просмотра, считают они

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Против Google подали коллективный иск, в котором компанию обвинили в незаконном вторжении в частную жизнь пользователей, сообщает Reuters.

Жалоба поступила в федеральный суд Сан-Хосе в Калифорнии. По утверждению истцов, компания собирает данные о пользователях через сервис для создания статистики посещения сайтов Google Analytics, менеджер рекламы Ad Manager и другие приложения, в том числе установленные на смартфоны.

Сбор данных проводится даже в случае, если юзер включает в браузере режим инкогнито, утверждают авторы жалобы. Таким образом Google получает информацию о друзьях пользователей, хобби, любимой еде и даже о «самых интимных и потенциально неловких вещах», которые они ищут в интернете, говорится в иске.

Google «не может продолжать тайно и незаконно собирать данные практически каждого американца, который пользуется компьютером или телефоном», считают истцы.