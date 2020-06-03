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Google обвинили в незаконном сборе данных и пригрозили штрафом $5 млрд

По мнению истцов, компания незаконно собирала данные о миллионах американцев при помощи Google Analytics и других сервисов, в том числе на смартфонах. Сбор информации шел даже о включивших режим анонимного просмотра, считают они
Alphabet GOOGL $1 443 +0,33% Купить
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Против Google подали коллективный иск, в котором компанию обвинили в незаконном вторжении в частную жизнь пользователей, сообщает Reuters.

Жалоба поступила в федеральный суд Сан-Хосе в Калифорнии. По утверждению истцов, компания собирает данные о пользователях через сервис для создания статистики посещения сайтов Google Analytics, менеджер рекламы Ad Manager и другие приложения, в том числе установленные на смартфоны.

Сбор данных проводится даже в случае, если юзер включает в браузере режим инкогнито, утверждают авторы жалобы. Таким образом Google получает информацию о друзьях пользователей, хобби, любимой еде и даже о «самых интимных и потенциально неловких вещах», которые они ищут в интернете, говорится в иске.

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Фото: Shohei Miyano / Reuters

Google «не может продолжать тайно и незаконно собирать данные практически каждого американца, который пользуется компьютером или телефоном», считают истцы.

В жалобе говорится, что от действий компании могли пострадать «миллионы» человек, которые с 1 июня 2016 года просматривали сайты в режиме инкогнито. Истцы требуют не менее $5 тыс. компенсации за каждого пользователя, чьи права признают нарушенными, так что общая сумма штрафа может составить до $5 млрд.

Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что компания намерена защищать себя. «Мы четко указываем, что каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме инкогнито, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в интернете», — цитирует его Reuters.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Google, сбор данных, иск
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