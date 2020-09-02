Путин расширил перечень получателей выплат к 75-летию Победы

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Ветераны Великой Отечественной войны, участвовавшие в борьбе с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, смогут получить выплаты к 75-летию Победы. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликовал в Twitter председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Произвести в 2020 году единовременную выплату в размере 75 000 руб. гражданам Российской Федерации <…>, являющимся участниками Великой Отечественной войны <…>, принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии», — говорится в документе.

Хинштейн также поблагодарил директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина за внесение соответствующей инициативы.