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Путин расширил перечень получателей выплат к 75-летию Победы

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ветераны Великой Отечественной войны, участвовавшие в борьбе с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, смогут получить выплаты к 75-летию Победы. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликовал в Twitter председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Произвести в 2020 году единовременную выплату в размере 75 000 руб. гражданам Российской Федерации <…>, являющимся участниками Великой Отечественной войны <…>, принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии», — говорится в документе.

Хинштейн также поблагодарил директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина за внесение соответствующей инициативы.

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

По данным «РИА Новости», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

В феврале 2020 года Путин распорядился выплатить инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам лагерей, вдовам и вдовцам умерших ветеранов по 75 тыс. руб.

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Теги: День Победы, Владимир Путин, указ
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