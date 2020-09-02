СМИ узнали о планах регионов по совмещению учебы и голосования в школах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российские школы проведут занятия на улице, вспомнят дистанционный формат обучения или отправят учеников на экскурсии из-за региональных выборов, которые в этом году продлятся три дня. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в региональных ведомствах.

Голосование начнется в пятницу, 11 сентября. Для образовательных учреждений это обычный учебный день. В то же время большинство избирательных участков находится в школах.

Как передает «Коммерсантъ», в Министерстве просвещения сообщили, что не направляли на места никаких общих инструкций по организации учебного процесса в дни выборов. Поэтому регионы решают этот вопрос самостоятельно.

Власти большинства регионов решили не прерывать учебный процесс, но учеников они планируют вывести на улицу, пишет газета. Так, в Иркутской области в школах, где размещаются участки, рекомендовали 11 сентября провести занятия на воздухе в формате «дня здоровья».

В Татарстане уроки географии, истории, биологии и русского языка проведут в библиотеках, а уроки ОБЖ и физкультуры — на спортивных площадках. Также там могут отвести школьников в музей или в театр. Внеклассные занятия за пределами учебных заведений запланированы также в Оренбургской и Пензенской областях.