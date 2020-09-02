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СМИ узнали о планах регионов по совмещению учебы и голосования в школах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российские школы проведут занятия на улице, вспомнят дистанционный формат обучения или отправят учеников на экскурсии из-за региональных выборов, которые в этом году продлятся три дня. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в региональных ведомствах.

Голосование начнется в пятницу, 11 сентября. Для образовательных учреждений это обычный учебный день. В то же время большинство избирательных участков находится в школах.

Как передает «Коммерсантъ», в Министерстве просвещения сообщили, что не направляли на места никаких общих инструкций по организации учебного процесса в дни выборов. Поэтому регионы решают этот вопрос самостоятельно.

Власти большинства регионов решили не прерывать учебный процесс, но учеников они планируют вывести на улицу, пишет газета. Так, в Иркутской области в школах, где размещаются участки, рекомендовали 11 сентября провести занятия на воздухе в формате «дня здоровья».

В Татарстане уроки географии, истории, биологии и русского языка проведут в библиотеках, а уроки ОБЖ и физкультуры — на спортивных площадках. Также там могут отвести школьников в музей или в театр. Внеклассные занятия за пределами учебных заведений запланированы также в Оренбургской и Пензенской областях.

Как рассказала изданию вице-губернатор Белгородской области Ольга Павлова, в некоторых школах региона будет организован «день здоровья», в других ученики пойдут на экскурсии или спортивные соревнования.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

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В Ивановской области каждая школа будет сама решать, проводить ли школьные уроки на природе или отправить детей на каникулы. В дистанционном формате учеба пройдет в Воронежской и Липецкой областях. В Тамбовской области ученики 11 сентября придут в школы, но войдут в здания через разные входы с избирателями. Начальник областного управления образования Татьяна Котельникова пояснила «Коммерсанту», что «некоторые классы продолжат учиться в кабинетах, не задействованных для выборов».

Материал дополняется

Теги: школы, выборы
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