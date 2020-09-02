Появилось видео с Сафроновым перед заседанием суда по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы, где проходит заседание по делу о государственной измене, в которой обвиняют советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, показал видео перед началом заседания. Запись РБК предоставила пресс-служба суда.

Видео: Пресс-служба Лефортовского районного суда г. Москвы

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На кадрах видно, что Сафронов находится за решеткой в зале заседания суда. Он изучает собранные по делу материалы, затем расхаживает из угла в угол отведенной ему камеры. Когда в зал стали заходить участники заседания, он приветствовал их через решетку и разговаривал с ними.

В среду, 2 сентября, суд должен рассмотреть ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста Сафронова. Ранее стало известно, что более 140 журналистов и политиков подписали личные поручительства за обвиняемого.