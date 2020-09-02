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Дело Ивана Сафронова ,  
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Появилось видео с Сафроновым перед заседанием суда по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы, где проходит заседание по делу о государственной измене, в которой обвиняют советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, показал видео перед началом заседания. Запись РБК предоставила пресс-служба суда.

Видео: Пресс-служба Лефортовского районного суда г. Москвы
Видео: Пресс-служба Лефортовского районного суда г. Москвы
Video

На кадрах видно, что Сафронов находится за решеткой в зале заседания суда. Он изучает собранные по делу материалы, затем расхаживает из угла в угол отведенной ему камеры. Когда в зал стали заходить участники заседания, он приветствовал их через решетку и разговаривал с ними.

В среду, 2 сентября, суд должен рассмотреть ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста Сафронова. Ранее стало известно, что более 140 журналистов и политиков подписали личные поручительства за обвиняемого.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ 7 июля. Его обвиняют по ст. 275 УК (государственная измена). Следствие полагает, что Сафронов передавал чешской спецслужбе данные о военно-техническом сотрудничестве России и стран Ближнего Востока, а конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов не признает свою вину. По данным его защиты, в период работы журналистом он не имел доступа к материалам, представляющим гостайну. В «Роскосмосе» также говорили, что во время работы в госкорпорации обвиняемый не получал доступа к государственной тайне.

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Адвокаты бывшего журналиста неоднократно заявляли, что Сафронову и его защите не раскрывают суть предъявляемых обвинений. В связи с этим они подали жалобу на действия следователей ФСБ в Генпрокуратуру.

Теги: Иван Сафронов, Лефортовский суд
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