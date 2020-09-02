ФСБ изъяла 80 единиц оружия у подпольных оружейников из 9 регионов России

Сотрудники ФСБ ликвидировали шесть подпольных мастерских по ремонту боевого оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В результате операции силовики изъяли 83 единицы огнестрельного оружия. «Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность 20 жителей Республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей», — говорится в сообщении.

ФСБ указывает, что злоумышленники причастны к восстановлению боевых свойств гражданского оружия с целью его сбыта.

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