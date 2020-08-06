ФСБ нашла в пяти регионах 12 подпольных мастерских по производству оружия

Их, в частности, обнаружили в Москве и Петербурге. К работе мастерских причастны более двух десятков человек, которые занимались незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия. Силовики изъяли 116 единиц боевого оружия

Видео: ФСБ России

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД и Росгвардией пресекла в пяти регионах России деятельность 25 человек, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях. В этих регионах силовики прекратили деятельность 12 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству патронов.

В результате из оборота изъято 116 единиц боевого и гражданского с восстановленными боевыми свойствами огнестрельного оружия. Среди них: