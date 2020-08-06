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ФСБ нашла в пяти регионах 12 подпольных мастерских по производству оружия

Их, в частности, обнаружили в Москве и Петербурге. К работе мастерских причастны более двух десятков человек, которые занимались незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия. Силовики изъяли 116 единиц боевого оружия

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Video

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД и Росгвардией пресекла в пяти регионах России деятельность 25 человек, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях. В этих регионах силовики прекратили деятельность 12 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству патронов.

В результате из оборота изъято 116 единиц боевого и гражданского с восстановленными боевыми свойствами огнестрельного оружия. Среди них:

  • автоматы — «АК-74», «АКМС», «АКС-74У»;
  • винтовки, карабины и ружья — «СВД», «Мосина», «СКС», «ТОЗ», «Mauser», «CZ»;
  • пистолеты-пулеметы — «Кедр», «ППШ», «ППС», «МР-40», «РМ-63 RAK», «Uzi»;
  • пистолеты и револьверы — «П-96», «ПМ», «ТТ», «Марголина», «Форт», «Glock», «CZ», «Walther», «Beretta», «Luger», «Colt-Norinko», «Smith&Wesson», «Tanfoglio», «SIG Sauer», «Luger», «Наган»;
  • пулемет — «РПД».

Кроме того, оперативники изъяли восемь ручных осколочных гранат «Ф-1», «РГД-5», «РГН», около 6,5 тыс. патронов различного калибра, десять взрывателей различных модификаций, свыше 5 кг пороха, восемь приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части оружия (стволы, затворы, ударно-спусковые механизмы, барабаны), комплектующие (пули, гильзы, капсюли) для изготовления боеприпасов.

В настоящее время проводятся следственные действия, а также назначены криминалистические экспертизы. «Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия, продолжаются», — уточнили в ФСБ.

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ФСБ опубликовала видео рейда на подпольную мастерскую по переделке оружия
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В середине мая сотрудники ФСБ и полиции нашли подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в Томской области. В ней обнаружили пять единиц огнестрельного оружия (пистолеты «ТТ», «ПМ», револьвер «Наган», автомат «АКМ», «СКС») и боеприпасы различного калибра. Проведенная ФСБ экспертиза установила, что это боевое оружие.

ФСБ возбудила против двух человек уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), обвиняемые дали признательные показания.

Автор: Михаил Юшков
Теги: торговцы оружием, ФСБ
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