ФСБ нашла в пяти регионах 12 подпольных мастерских по производству оружия
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД и Росгвардией пресекла в пяти регионах России деятельность 25 человек, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСБ.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях. В этих регионах силовики прекратили деятельность 12 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству патронов.
В результате из оборота изъято 116 единиц боевого и гражданского с восстановленными боевыми свойствами огнестрельного оружия. Среди них:
- автоматы — «АК-74», «АКМС», «АКС-74У»;
- винтовки, карабины и ружья — «СВД», «Мосина», «СКС», «ТОЗ», «Mauser», «CZ»;
- пистолеты-пулеметы — «Кедр», «ППШ», «ППС», «МР-40», «РМ-63 RAK», «Uzi»;
- пистолеты и револьверы — «П-96», «ПМ», «ТТ», «Марголина», «Форт», «Glock», «CZ», «Walther», «Beretta», «Luger», «Colt-Norinko», «Smith&Wesson», «Tanfoglio», «SIG Sauer», «Luger», «Наган»;
- пулемет — «РПД».