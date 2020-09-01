Роспотребнадзор назвал место России в мире по числу тестирований на COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия находится на четвертом месте среди остальных стран мира по количеству проведенных тестов на коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в стране сделали 36,9 млн тестов для выявления COVID-19, говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.

«В Российской Федерации обеспечен беспрецедентный охват тестированием, в абсолютных показателях на четвертом месте среди всех стран мира по количеству проведенных тестов», — отмечает Роспотребнадзор.

За последние сутки, как следует из отчета оперативного штаба, в России провели 202,6 тыс. тестов на коронавирус.

По данным на 1 сентября, за сутки в России выявили 4729 новых зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали более 1 млн заболевших, свыше 17 тыс. человек умерли. Выздоровели после заражения инфекцией более 815 тыс. человек.