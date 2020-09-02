В России провели более 37 млн тестов на коронавирус

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российские медики провели свыше 37,1 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«За последние сутки проведено 275 тыс. тестов на коронавирус», — уточняется в сообщении.

В штабе также подчеркнули, что сейчас под наблюдением остаются 210 716 россиян.

По данным на 1 сентября, в России выявлено более 1 млн случаев заболевания коронавирусом. Около 816 тыс. человек выздоровели, более 17 тыс. человек умерли.