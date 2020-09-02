Пандемия коронавируса , 02 сен, 10:23
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В России провели более 37 млн тестов на коронавирус
Российские медики провели свыше 37,1 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
«За последние сутки проведено 275 тыс. тестов на коронавирус», — уточняется в сообщении.
В штабе также подчеркнули, что сейчас под наблюдением остаются 210 716 россиян.
По данным на 1 сентября, в России выявлено более 1 млн случаев заболевания коронавирусом. Около 816 тыс. человек выздоровели, более 17 тыс. человек умерли.