Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве бизнесмена в Татарстане

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Центральный аппарат Следственного комитета поставит на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства бизнесмена Евгения Деданина в городе Бугульма в Татарстане. Такое поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин также поручил обеспечить тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего, оперативно произвести необходимые следственные действия и назначить комплекс требуемых экспертных исследований», — говорится в сообщении.

Деданина застрелили 1 сентября на территории оптовой базы. Он получил ранение и позже умер в больнице. Следователи изъяли на месте преступления газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. По подозрению в убийстве задержали 54-летнего гражданина иностранного государства, проживавшего в Самаре.

В 2018 году Деданин отбился от грабителей. В его дом ворвались трое мужчин в масках и связали бизнесмена, его жену и знакомого. Деданин смог освободиться, после чего несколько раз ударил нападавших ножом. В отношении Дедадина было возбуждено уголовное дело, однако прокуратура решение СК отменила, поскольку бизнесмен действовал в условиях необходимой самообороны.