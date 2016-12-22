Прокуратура заступилась за убившего грабителей бизнесмена из Татарстана

В Татарстане прокуратура отменила решение СК о возбуждении уголовного дела против предпринимателя из Бугульмы. Он убил двух человек, которые ворвались в его дом с огнестрельным оружием

Прокуратура Республики Татарстан (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Прокуратура Татарстана отменила решение СК о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя из Бугульмы, заподозренного в ​убийстве двух лиц, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Днем ранее региональное управление СКР возбудило в отношении 41-летнего Евгения Деданина дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). По версии следствия, утром 12 сентября в дом предпринимателя проникли трое мужчин. Угрожая «предметами, похожими на огнестрельное оружие — пистолет», они напали на Деданина и его приятеля и связали им руки. Однако хозяину дома и его другу удалось освободиться, после чего предприниматель несколько раз ударил злоумышленников ножом.

Двое нападавших от полученных ранений скончались на месте, третьему удалось скрыться​, однако вскоре он был задержан. ​Нападавшие были жителями Самарской области. Следователи возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ).

В отношении Деданина была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, был назначен ряд экспертиз.

Однако прокуратура сочла решение о возбуждении дела против предпринимателя незаконным. «Бугульминский предприниматель действовал в условиях необходимой обороны. Вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно ч. 1 ст. 37 УК РФ, преступлением не является причинение вреда «посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия».



Собранные материалы направили в следственный орган для проведения дополнительной проверки и принятия процессуального решения.