Прокуратура заступилась за убившего грабителей бизнесмена из Татарстана

Прокуратура Татарстана отменила решение СК о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя из Бугульмы, заподозренного в убийстве двух лиц, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Днем ранее региональное управление СКР возбудило в отношении 41-летнего Евгения Деданина дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). По версии следствия, утром 12 сентября в дом предпринимателя проникли трое мужчин. Угрожая «предметами, похожими на огнестрельное оружие — пистолет», они напали на Деданина и его приятеля и связали им руки. Однако хозяину дома и его другу удалось освободиться, после чего предприниматель несколько раз ударил злоумышленников ножом.
Двое нападавших от полученных ранений скончались на месте, третьему удалось скрыться, однако вскоре он был задержан. Нападавшие были жителями Самарской области. Следователи возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ).
В отношении Деданина была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, был назначен ряд экспертиз.
Однако прокуратура сочла решение о возбуждении дела против предпринимателя незаконным. «Бугульминский предприниматель действовал в условиях необходимой обороны. Вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно ч. 1 ст. 37 УК РФ, преступлением не является причинение вреда «посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия».
Собранные материалы направили в следственный орган для проведения дополнительной проверки и принятия процессуального решения.