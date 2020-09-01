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В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена

В 2018 году бизнесмен отбился от грабителей, которые ворвались к нему в дом и, угрожая похожими на пистолеты предметами и требуя денег, связали мужчину, его жену и знакомого
Фото: Евгений Деданин / Vk
Фото: Евгений Деданин / Vk

В городе Бугульма на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Об этом сообщили в прокуратуре республики, передает «РБК Татарстан».

По информации старшего помощника прокурора Руслана Галиева, Деданина застрелили на базе его собственной фирмы.

Бизнесмен получил огнестрельное ранение и позже скончался в больнице, сообщается на сайте республиканского управления СК. По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

По подозрению в совершении убийства уже задержан 54-летний иностранец, проживавший в Самаре, добавили в СК.

Прокуратура заступилась за убившего грабителей бизнесмена из Татарстана
Общество
<p>Прокуратура Республики Татарстан</p>

Деданин отбился от грабителей в сентябре 2018 года. Тогда в его дом ворвались трое мужчин в масках. Они, угрожая похожими на пистолеты предметами и требуя денег, связали хозяина, его жену и знакомого. Однако Деданин и его друг смогли освободиться, после чего бизнесмен несколько раз ударил нападавших ножом.

Двое злоумышленников от полученных ранений скончались на месте, третьему удалось сбежать, но вскоре его поймали. Нападавшими оказались жители Самарской области. Против завели уголовное дело по статье о разбое.

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В июне 2019 года третьего нападавшего признали виновным в организации нападения на дом бизнесмена и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Двух убитых при нападении грабителей признали виновными посмертно, сообщается на сайте МВД Татарстана.

В отношении самого Деданина Следственный комитет также завел уголовное дело — по ч. 1 ст. 108 УК (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Однако прокуратура решение СК отменила. «Предприниматель действовал в условиях необходимой обороны. Вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден», — указали в ведомстве.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Татарстан
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