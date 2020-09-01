В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена

В 2018 году бизнесмен отбился от грабителей, которые ворвались к нему в дом и, угрожая похожими на пистолеты предметами и требуя денег, связали мужчину, его жену и знакомого

Фото: Евгений Деданин / Vk

В городе Бугульма на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Об этом сообщили в прокуратуре республики, передает «РБК Татарстан».

По информации старшего помощника прокурора Руслана Галиева, Деданина застрелили на базе его собственной фирмы.

Бизнесмен получил огнестрельное ранение и позже скончался в больнице, сообщается на сайте республиканского управления СК. По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

По подозрению в совершении убийства уже задержан 54-летний иностранец, проживавший в Самаре, добавили в СК.